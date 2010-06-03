Прес-конференція «100 днів Януковича»
У п`ятницю, 4 червня, о 10.30 в інформаційному агентстві УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «100 днів Януковича».В ході прес-конференції будуть презентовані результати соціологічного дослідження «100 днів Президента. Підсумки», проведеного Інститутом Горшеніна з 24 травня по 3 червня 2010 року.
На прес-конференцію винесені наступні питання:
- початок президентства Віктора Януковича – керована демократія або крок до тоталітаризму?
- оцінка українцями перших 100 днів діяльності президента Януковича,
- як змінилося ставлення українців до нового Президента за цей час?
- які проблеми країни, на думку громадян, повинні вирішуватися владою в першу чергу?
- чи підтримує суспільство ідею проведення місцевих виборів восени цього року?
- кому потрібна опозиція в Україні?
- як змінилися рейтинги основних політиків і політичних партій України за 100 днів президентства Януковича?
У прес-конференції візьмуть участь:директор Інституту Горшеніна Володимир Фесенко,
експерт Інститута Горшеніна у сфері соціального проектування Марина Ткаченко.
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Контакт для ЗМІ: (044) 230-49-63, (098) 343-62-11.