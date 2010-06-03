Прес-конференція «100 днів Януковича»

У п`ятницю, 4 червня, о 10.30 в інформаційному агентстві УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «100 днів Януковича». В ході прес-конференції будуть презентовані результати соціологічного дослідження «100 днів Президента. Підсумки», проведеного Інститутом Горшеніна з 24 травня по 3 червня 2010 року.

На прес-конференцію винесені наступні питання:

- початок президентства Віктора Януковича – керована демократія або крок до тоталітаризму?

- оцінка українцями перших 100 днів діяльності президента Януковича,

- як змінилося ставлення українців до нового Президента за цей час?

- які проблеми країни, на думку громадян, повинні вирішуватися владою в першу чергу?

- чи підтримує суспільство ідею проведення місцевих виборів восени цього року?

- кому потрібна опозиція в Україні?

- як змінилися рейтинги основних політиків і політичних партій України за 100 днів президентства Януковича?

У прес-конференції візьмуть участь: директор Інституту Горшеніна Володимир Фесенко,

експерт Інститута Горшеніна у сфері соціального проектування Марина Ткаченко.