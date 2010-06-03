У Верховну Раду влучила блискавка

Під час розгляду у парламенті законопроекту про засади внутрішньої і зовнішньої політики у будівлю Верховної Ради влучила блискавка.

Як повідомляє кореспондент "Української правди",блискавка влучила у шпиль, встановлений на куполі Верховної Ради.

У цей час у сесійній залі зникло освітлення, крім центральної люстри під куполом.

Електронне табло також продовжувало працювати. Через кілька секунд освітлення відновилося.