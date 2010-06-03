У Верховну Раду влучила блискавка
12:15, 03 червня 2010Політика
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Депутати у той час відмовлялися від вступу в НАТО
Під час розгляду у парламенті законопроекту про засади внутрішньої і зовнішньої політики у будівлю Верховної Ради влучила блискавка.
Як повідомляє кореспондент "Української правди",блискавка влучила у шпиль, встановлений на куполі Верховної Ради.
У цей час у сесійній залі зникло освітлення, крім центральної люстри під куполом.
Електронне табло також продовжувало працювати. Через кілька секунд освітлення відновилося.
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