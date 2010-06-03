Біля палацу Україна заборонять навіть ходити: киян просять не ображатися

Управління державної охорони просить киян та гостей столиці з розумінням поставитись до обмеження сьогодні руху автотранспорту поблизу Національного палацу мистецтв «Україна» з 15-ї години.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі УДО.

В прес-центрі нагадали, що сьогодні о 16.00 в Національному палаці мистецтв «Україна» відбудеться Зібрання з нагоди виголошення Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ послання до українського народу, у зв’язку з чим й буде обмежуватись рух автотранспорту та пішоходів.

“Управління державної охорони просить киян та гостей столиці з розумінням поставитись до незручностей з тимчасовим обмеженням руху транспортних засобів та пішоходів при здійсненні заходів із забезпечення безпеки посадових осіб щодо яких здійснюється охорона”, - наголошують в УДО.