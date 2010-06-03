Тимошенко розповіла, що принесли українцям 100 днів Януковича

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що 100 днів президентства Віктора ЯНУКОВИЧА ознаменувалися невиконанням соціальних обіцянок, позбавленням судів незалежності та придушенням демократичних процесів.

Як повідомляється на сайті Ю.ТИМОШЕНКО, про це вона сказала на зустрічі з представниками опозиційних партій та рухів Дніпропетровської області.

"Почалася велика біда зі створення гуманітарної катастрофи, коли все, що є цінним, дорогим для українців, коли все, що є цінним і дорогим для розвитку нашої держави, все це, по суті справи, за сто днів було або нівельовано, або принижено. Йде руйнація Української держави, і в цьому є небезпека цієї влади", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, одним з негативних підсумків діяльності влади В.ЯНУКОВИЧА є "реформування" судової системи, яке позбавить судову гілку влади незалежності.

"Сьогодні, в 100 днів, якраз відбувається зворотній процес, тому що судовою реформою назвали не реформу, а назвали процес повного позбавлення судів незалежності", - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

"Я думаю, що це є підготовка, по-перше, до масштабного перерозподілу власності, включаючи державну, і це є підготовка до зачистки будь-яких політичних опонентів в державі", - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що жодну соціальну обіцянку В.ЯНУКОВИЧА не виконано, натомість запроваджується зрівнялівка у соціальній сфері і планується збільшення пенсійного віку.

"Сьогодні всі радіо, інформаційні агенції наповнені повідомленнями про те, що протягом чотирьох років поступово кожен рік пенсійний вік для чоловіків і жінок буде доведений до 65 років, однаковий для всіх", - зазначила вона.

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, В.ЯНУКОВИЧ мав би в ході своєї виборчої кампанії попередити своїх виборців про свої істинні наміри у соціальній сфері.

"Скажіть, будь ласка, якби кандидат у Президенти просто сказав суспільству, що з моменту його приходу на посаду пенсія для людей, які мають 10 років стажу і які мають 30 років стажу, буде зрівняно і буде доведено до уніфікованої цифри?…", - риторично запитала Ю.ТИМОШЕНКО.

"Ці 100 днів багато країні принесли біди", - резюмувала Ю.ТИМОШЕНКО.