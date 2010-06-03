Яценюк: опозиція повинна довести, що вона краща, ніж влада

“Уряд змін” заявляє, що нинішня українська влада не виконує своїх передвиборчих обіцянок.

Народний депутат, лідер партії "Фронт змін" Арсеній ЯЦЕНЮК сьогодні на засіданні “Уряду змін”, під час якого аналізували перші 100 днів діяльності нової влади і звітували про власні ініціативи, сказав, що “покращення життя людей вже сьогодні не відбулося”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі "Фронту змін", А.ЯЦЕНЮК зазначив, що це стосується як показників мінімальної зарплати, мінімальної пенсії, прожиткового мінімуму, які влада не підвищила до обіцяного рівня, так і багатьох інших обіцянок. "Очевидно, що у бюджеті-2010 не передбачено будівництво нових доріг, провалено підготовку до переходу на контрактну армію з 2011 року", - додав він.

Оцінюючи презентовану вчора президентську програму реформ, А.ЯЦЕНЮК охарактеризував її як "дуже цікавий аналітичний матеріал, який, утім, розходиться з діями самої влади".

Він зазначив, що за 100 днів не зроблено жодного кроку у боротьбі з корупцією, не зменшено, а збільшено видатки на утримання чиновників. "Прийнято бюджет, яким неконтрольовано буде збільшуватися, а не зменшуватися зовнішній державний борг і дефіцит державного бюджету", - наголосив лідер "Фронту змін".

А.ЯЦЕНЮК закликав владу до конкретних дій уже сьогодні, а також закликав підтримати низку його ініціатив, спрямованих на боротьбу з корупцією; зменшення видатків на державний апарат та перерозподіл коштів на потреби освіти, медицини, армії, соціальної політики та розвитку підприємництва; політичну стабілізацію; подолання розколу в суспільстві; стимулювання бізнесу і підприємницької ініціативи.

Лідер "Фронту змін" зазначив, що опозиція має дійсно захищати інтереси людей і боротися за країну, а не за владу.

А.ЯЦЕНЮК вважає, що головний виклик опозиції - переконати громадян у цьому. "Я звертаюся до колег по опозиції: ми повинні вийти на якісно новий формат. Це має відбутися вже восени цього року. І для цього треба провести неймовірні консультації не між собою, а з людьми, що люди хочуть від нас, що очікують і що треба, щоб ці люди нам повірили", - наголосив він. За його словами, "ми повинні довести, що ми кращі ніж влада".

А.ЯЦЕНЮК наголосив на тому. що опозиція має боротися за те, щоб "люди повірили в опозицію, що опозиція стоїть на позиції людей, а не просто бореться за владу".