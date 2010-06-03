Добкіну подобається те, що робить Янукович

За перші 100 днів президентства Віктора ЯНУКОВИЧА «політичний клімат» України наблизився до рівня розвинених європейських країн.

Таку думку в інтерв`ю УНІАН заявив голова Харківської державної обласної адміністрації Михайло ДОБКІН.

«Створюється сприятливий фон для міжнародної громадськості, для інвесторів усередині країни. Так званий політичний клімат, який у нас сьогодні все більше повертається в нормальне русло, набуває такого вигляду, в якому він існує в багатьох розвинених європейських країнах», - вважає М.ДОБКІН.

На його думку, зараз Президент, уряд і парламент консолідовані для «зміни в на краще життя українського народу» і для відновлення міжнародного іміджу України, котрий, як вважає М.ДОБКІН, постраждав у попередні роки.

Крім того, одним з головних підсумків перших 100 днів перебування при владі Президента В.ЯНУКОВИЧА є ефективно збудована вертикаль влади, вважає губернатор Харківської області.

«На сьогодні я б одним словом оцінив це як добре виконана робота, тому що сформована за короткий строк вертикаль влади, яка сьогодні забезпечує життєдіяльність держави», - сказав М.ДОБКІН.

Крім того, М.ДОБКІН позитивно відзначив створення Комітету економічних реформ, а також вироблення пропозицій щодо реформування державного управління, зокрема економіки.

«Навіть частково є пропозиції щодо реформування адміністративно-територіальної системи в нашій державі. Це не повноцінна реформа, але перші кроки, які приведуть до створення масштабної реформи», - сказав М.ДОБКІН.

Кажучи про зовнішньополітичні підсумки 100 днів президентства В.ЯНУКОВИЧА, М.ДОБКІН відзначив три напрямки: домовленості з Європейським Союзом щодо можливості скасування візового режиму між ЄС і Україною до кінця 2010 року, заява В.ЯНУКОВИЧА під час візиту в США на світовому саміті з питань ядерної безпеки про відмову України від використання збагаченого урану, а також відновлення добросусідських відносин і рішення ряду тривалих і таких, що вимагають негайного вирішення проблем, у відносинах з Російською Федерацією.

«Україна виглядала як абсолютно рівноправний партнер Російської Федерації в переговорах, які мали політичне та економічне підгрунтя. Максимальні побажання України досягнуті. Я вважаю, що це величезний крок і в бік майбутніх наших міжнародних відносин з усіма партнерами», - зазначив М.ДОБКІН.