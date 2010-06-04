Міліція охороняє від мародерів львівські села, які залишилися без світла

Співробітники міліції проводять посилене патрулювання у населених пунктах Львівської області, які найбільше постраждали від стихійного і залишилися без електропостачання, щоб не допустити випадків мародерства.

Про це повідомив УНІАН начальник ГУ МВС України у Львівській області генерал-лейтенант міліції Михайло ЦИМБАЛЮК.

Як сказав М.ЦИМБАЛЮК, він особисто виїжджав у постраждалі райони, щоб оцінити ситуацію на місці.

«У районах Львова та у населених пунктах Пустомитівського району, де відсутнє електропостачання, взято під охорону магазини, поштові відділення та інші важливі об‘єкти, а біля житлових будинків патрулюють посилені наряди міліції, до складу яких входять бійці спецпідрозділу «Беркут» і працівники ДАІ, щоб не допустити мародерства», - зауважив М.ЦИМБАЛЮК.

Він наголосив, що на даний час жодного випадку мародерства у Львові та у населених пунктах області не зафіксовано.

«Щоправда, працівниками ДАІ у постраждалих районах було затримано 25 порушників Правил дорожнього руху, з яких шестеро водіїв перебували за кермом у нетверезому стані», - повідомив М.ЦИМБАЛЮК.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня Львівщиною пронісся буревій, внаслідок чого було знеструмлено три райони Львова, більше половини міста лишилося без води, повалено дерева, зірвано дахи з будинків, деревами завалено дороги та автомобілі. У Пустомитівському районі відключено від електропостачання 56 населених пунктів. У селі Сокільники біля Львова вітер зірвав близько 30 дахів, зруйновано газорозподільну станцію.