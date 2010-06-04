АМК заявляє, що підстав для підвищення тарифів у Києві немає

Антимонопольний комітет України вважає, що підстави для підвищення комунальних тарифів у місті Києві відсутні, а чинні тарифи не мають належного економічного обґрунтування.

Про це повідомляється на офіційному сайті АМКУ.

За висновками Антимонопольного комітету, Київська міськдержадміністрація, приймаючи рішення щодо підвищення тарифів з 1 липня, порушила процедуру їхнього встановлення і норми Закону України «Про житлово-комунальні послуги», адже перед прийняттям розпорядження не було оприлюднене обґрунтування таких змін.

Між тим, зазначають у Комітеті, КМДА досі не визначила виконавців послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води, що робить механізми запровадження тарифів ще більш непрозорими, унеможливлює проведення перерахунків зі споживачами за ненадані чи неякісні комунальні послуги.

АМКУ наголошує, що з листопада 2008 року не змінювалися ціни на природний газ для населення, що могло б стати причиною для перегляду тарифів.

«Антимонопольний комітет вимушений констатувати, що бездіяльність київської влади та відповідних муніципальних служб, які не можуть забезпечити нормальне функціонування житлово-комунальної сфери, у черговий раз призводить до перекладення всіх прорахунків на плечі споживачів”, – зауважив голова АМКУ Олексій КОСТУСЄВ.

За його словами, замість здійснення ефективних заходів зі збереження і раціонального використання ресурсів влада вкотре обирає найпростіший шлях систематичного необґрунтованого підвищення тарифів, що є неприпустимим.

О.КОСТУСЄВ додав, що АМКУ має намір завершити розслідування з цього приводу і прийняти рішення, націлене на захист вимог конкуренційного законодавства та інтересів споживачів.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня муніципальна газета “Хрещатик” оприлюднила розпорядження КМДА від 31 травня № 392, згідно з яким у Києві з 1 липня тариф на гарячу воду зросте порівняно з нинішнім на 29%, на опалення - на 41%.

2 червня мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що оприлюднені тарифи на тепло і гарячу воду, які передбачається ввести з 1 липня, ще можуть коригуватися. Він сказав, що розпорядження КМДА від 31 травня № 392 було оприлюднене з метою його обговорення з громадськими інститутами та отримання експертної оцінки профільних урядових структур.