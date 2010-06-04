Янукович не піде на посилення Азарова, бо думає про вибори-2012

«Чіткий розподіл повноважень між Президентом, Кабміном і ВР», «відкриті списки до ВР», «ліквідація депутатських пільг», «створення виконкомів при місцевих радах» й «обрання місцевої влади на місцях» - ці передвиборчі обіцянки перестали бути актуальними для команди Віктора ЯНУКОВИЧА після перекроювання Регламенту ВР і формування коаліції «тушок». Про це пише тижневик «Коментарі:», проаналізувавши підсумки перших ста днів роботи нової влади.

Як зазначає видання, майже половина областей отримала губернаторів-«варягів», що виглядає просто глузуванням над однією з передвиборних обіцянок В.ЯНУКОВИЧА - обрання місцевої влади на місцях, а не призначення з Києва. Ніхто не поспішає виконувати й іншу обіцянку - створення виконкомів при місцевих радах. Зрозуміло, що В.ЯНУКОВИЧУ зовсім не потрібний сумнівної лояльності виконком, наприклад, у Львівській облраді.

Що ж до остаточного й безповоротного розмежування повноважень Президента, Кабміну й ВР, то, на думку «Коментарів:», Президенту, що перебуває на вершині піраміди, в основі якої знаходяться коаліція «тушок» і Кабмін Миколи АЗАРОВА, зовсім не потрібно щось «чітко розмежовувати». Тим більше сумнівно, що В.ЯНУКОВИЧ, котрий тримає в голові парламентські вибори-2012, захоче піти на посилення Кабміну, якого він домагався 2006 року на посаді прем’єра.

Водночас, зауважує тижневик, владна команда дбає про вигідні їй реформи, Так, щоб створити Партії регіонів найкомфортніші умови в майбутніх місцевих передвиборних перегонах, з’явилася ідея про проведення виборів у місцеві сільські, селищні й міські ради за мажоритарною системою, а до райрад й облрад - за мажоритарно-пропорційною. Така схема дозволить ПР у тих регіонах, де в неї не було жодної місцевої фракції, роздобути коаліції вже не з «тушок», а з чесних мажоритарників, роблять висновок «Коментарі:».

Детальніше про хід виконання передвиборчих обіцянок Президента в економіці та соціальній сфері на сайті www.comments.ua