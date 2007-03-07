У Севастополі презентують музей української окупації Криму

Коаліція суспільно-політичних організацій «Національний фронт "Севастополь-Крим-Росія"» має намір 12 березня провести в Сімферополі акцію «Презентація музеїв української окупації Криму і анексії Севастополя». Про це з посиланням на співголову Фронту Святослава Компанійця повідомляє сайт «Новости Крыма».

За його словами, акція буде проведена у зв`язку з недавньою заявою Президента України Віктора Ющенка про можливе створення в Києві музею радянської окупації України. Експонатами майбутніх «музеїв української окупації Криму» повинні стати документи, що підтверджують «незаконність перебування Криму у складі України», укази і ухвали влади про «насильницьку асиміляцію російського населення і ліквідацію російської мови», нормативні акти, якими скасована Конституція АРК від 1992 року. Крім того, ініціатори проекту пропонують експонувати в таких музеях шкільні підручники, які «насаджують русофобію», дорожні показники українською мовою, а також портрети і воскові фігури певних російських, українських і кримських керівників і політиків, яких Національний фронт «Севастополь-Крим-Росія» вважає «представниками окупаційної еліти».

Серед них — Микита Хрущов, який керував радянською державою з 1953 по 1964 рік і за чиєю ініціативою Кримська область була передана зі складу РРФСР до складу УРСР, екс-президент Російської Федерації Борис Єльцин, всі три Президенти України — Леонід Кравчук, Леонід Кучма і Віктор Ющенко, Голова Верховної Ради АРК Анатолій Гриценко, лідер комуністів Криму Леонід Грач, голова Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа Джемільов.

«Кожному відвідувачеві музеїв української окупації Криму і анексії Севастополя видаватиметься вхідний квиток у формі "аусвайса" з тризубом, які видавалися жителям на окупованих землях України під час Великої Вітчизняної війни, — поділився планами С.Компанієць. — Охочі зможуть вклеїти свої власні фотографії, які підтверджують їх статус жителя окупованої території».