Голова облради: позиції Губського на Київщині серйозно послаблені

Новий голова Київської обласної ради Олександр КАЧНИЙ заявляє, що до нової більшості облради не увійшов «жоден з депутатів, яких називають людьми ГУБСЬКОГО».

Про це О.КАЧНИЙ заявив у інтерв`ю LB.ua, відповідаючи на питання «Формування нової більшості стало можливим завдяки домовленостям з Богданом ГУБСЬКИМ, який, як відомо, має дуже серйозний вплив на БЮТ в Київській області?».

«Коли ми працювали з депутатами від БЮТ з приводу формування нової більшості, то за результатами цієї роботи жоден з депутатів, яких називають людьми ГУБСЬКОГО, не перейшов на наш бік. Ось так», - зазначив О.КАЧНИЙ.

При цьому на питання журналіста «Тобто позиції ГУБСЬКОГО в області серйозно послаблені?» новий голова облради сказав: «Безумовно».

При цьому він упевнений, що у нього не буде жодних проблем у відносинах з головами сіл і селищ, мерами міст Київської області, більшість з яких – представники БЮТ. «Голів сіл обирають не за політичною ознакою, а виходячи з їхньої авторитетності на даній території, з їхнього вміння керувати. Якщо голови сіл бачать, що нова влада докладає максимум зусиль для того, щоб їхні території успішно розвивалися, жодних проблем з ними виникати не буде. Жодних», - сказав О.КАЧНИЙ.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією джерел, 30 березня ц.р. на сесії Київської обласної ради планувалося змінити керівництво і створити так звану “опозицію”, що співробітничатиме з владою. За словами співбесідника, схема полягала в тому, щоб імітувати розкол у фракції БЮТ, яка мала більшість в Київській облраді, - 65 із 120 депутатських мандатів, після чого, завдяки голосам “розкольників”, обрати нове керівництво ради, а на базі залишків фракції сформувати контрольовану опозицію. “В результаті, - зазначив співбесідник агентства, - в Київській області чітко реалізується домовленість про майбутню співпрацю між новим губернатором Анатолієм ПРИСЯЖНЮКОМ і Б.ГУБСЬКИМ, який впродовж усіх останніх років контролює фракцію БЮТ в облраді”.

Б.ГУБСЬКИЙ назвав «дезинформацією» цю інформацію. «Фракція БЮТ у Київській обласній раді перебуває в опозиції до Партії регіонів і ні на які альянси з діючою владою не піде. Ми виконуємо офіційне рішення президії партії й нашого лідера Юлії ТИМОШЕНКО», - додав він.

Водночас перший заступник голови Київської облради О.КАЧНИЙ 30 березня повідомив, що голова облради Володимир МАЙБОЖЕНКО, а також два його заступника Лариса ПІОТРОВИЧ і Олег КАЛЕНИК (все - фракція БЮТ) подали заяви про складання повноважень.

Але того ж дня В.МАЙБОЖЕНКО, виконуючи рішення фракції БЮТ в облраді, забрав свою заяву про відставку.

14 травня прес-служба Київської обласної державної адміністрації повідомила, що головою Київської обласної ради обраний Олександр КАЧНИЙ, його першим заступником – Юрій ПАВЛОВ і заступником – Віталій ЯЛОВЕНКО.