Томенко сподівається, що влада зацікавиться замками та палацами

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО сподівається, що реалізація третього етапу акції «7 чудес України» сприятиме визначенню більш чіткої державної політики збереження й відновлення українських замків, фортець та палаців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, перебуваючи на Хмельниччині, де відкрив етап представлення областями своїх номінантів у третьому етапі акції "7 чудес України" - "7 чудес України: замки, фортеці, палаци».

За словами М.ТОМЕНКА як одного з організаторв акції, невипадково першою своїх претендентів на перемогу представляє Хмельницька область, адже це єдина область, представники якої перемагали у двох попередніх акціях.

Так, Національний історико-архітектурний заповідник «Кам’янець» став одним із Семи чудес України, а Національний природний парк «Подільські Товтри» - переможець акції «7 природних чудес України».

За словами віце-спікера, не завжди місцева і центральна влада реагує на необхідність підтримки учасників та переможців акцій, проте завдяки просвітницькій рекламній кампанії уже вдалося досягти певних позитивних результатів. Так, для прикладу, він нагадав, що біосферний заповідник «Асканія-Нова», у тому числі і завдяки участі в українському та всесвітньому конкурсі «7 чудес природи», у 2009 році збільшив кількість туристів на 38%, а доходи від туризму – на 30%.

М.ТОМЕНКО також зауважив, що нині зі 134 номінтантів "7 чудес України: фортеці, замки, палаци" 12 номінантів - з Хмельницької області.

Метою третього етапу акції він назвав створення повного переліку фортець, замків і палаців України, що зберіглися повністю чи частково. "Після цього має бути визначена державна політика і політика органів місцевого самоврядування стосовно того, яким чином дійяти по відродженню і збереженню цих пам’яток культури", - наголосив М.ТОМЕНКО.

Під час прес-туру Хмельниччиною, що проходить 5-6 червня, його учасники зможуть відвідати вже відомі об’єкти-переможці акції «7 чудес України» - Національний історико-архітектурний заповідник «Кам’янець» та акції «7 природних чудес України» - Національний природний парк «Подільські Товтри».

Окрім того, Хмельниччина представить двох номінантів на звання кращих у конкурсі «7 чудес України: замки, фортеці, палаци» - Меджибізьку фортецю та палацово-парковий ансамбль «Самчики».

Як повідомляв УНІАН, акція "7 чудес України:фортеці, замки, палаци" проходитиме у декілька етапів.

Перший етап (березень 2010 р. – травень 2010 р.) – оголошення початку акції та прийняття пропозицій щодо її учасників.

Другий етап (травень 2010 р. – вересень 2010 р.) – представлення областями своїх номінантів, організація прес-турів. Напередодні Всесвітнього дня туризму і Дня туризму в Україні 27 вересня 2010 року відбудеться визначення 21 фіналіста акції.

Третій етап (жовтень 2010 р. – грудень 2010 р.) – визначення переможців акції шляхом експертного та Інтернет-голосування.

Організаторами акції є фонд М.ТОМЕНКА «Справедлива країна», Державна служба туризму і курортів України, Національна радіокомпанія України, інформаційне агентство УНІАН, телеканал ICTV та інші засоби масової інформації.