Людина Медведєва вже схиляє Україну до двомовності

Програма з повернення російській мові статусу офіційної має бути вироблена Україною, оскільки в країні історично склалася двомовна культура, заявив спеціальний представник Президента Росії з міжнародної культурної співпраці Михайло ШВИДКОЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в Ялті на засіданні міжнародного круглого столу «Україна і Росія: нова взаємодія», що проходить у рамках фестивалю «Велике російське слово».

М.ШВИДКОЙ заявив, що українці як нація історично формувалися по-різному. «Те, що відбувається в східних і південно-східних регіонах України, і те, що відбувається в Західній Україні, не співпадає один з одним. Виникає дуже серйозна проблема формування української нації», - сказав він.

За словами М.ШВИДКОГО, Росії потрібна «сильна, процвітаюча, демократична і стабільна Україна, багатство якої, звичайно ж, у її двомовності». «Двокультур’я – це потужна, єдина, дуже важлива основа для формування сильної Української держави», - підкреслив М.ШВИДКОЙ.