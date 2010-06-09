«Безвісти відсутніх нардепів» пропонують шукати лише через рік

Верховній Раді пропонують зобов’язати нардепів кожного ранку та кожного вечора реєструватися власноручними підписами біля столів реєстрації, а спікера – оголошувати такі відомості. На додачу до цього примусити Литвина кожного вівторка кожного сесійного тижня повідомляти ВР “про факти і причини пропусків засідань депутатами минулого сесійного тижня, якщо такі мали місце, та про заходи, вжиті Головою Верховної Ради щодо прогулів”.

Одразу кілька цікавих законодавчих новацій запропонував бютівець Юрій Гнаткевич в зареєстрованому сьогодні у ВР проекті закону про внесення змін до Регламенту.

У випадку відсутності когось зі своїх колег на пленарних засіданнях та на засіданнях комітетів ВР протягом року бютівець пропонує, щоб спікер звертався до органів внутрішніх справ за місцем проживання народного депутата з проханням підтвердити чи не підтвердити його відсутність. Й якщо у відповідь буде отримано повідомлення про відсутність нардепа й там - звертатися до суду “з проханням вважати такого депутата безвісно відсутнім”.

Водночас, на думку Гнеткевича, треба зобов’язати тих його колег, які до обрання народними депутатами займалися підприємницькою діяльністю, на початку кожної сесії писати Голові ВР “розписку про те, що вони здали (продали) свої підприємства і не мають прибутку від їхніх доходів”. Та друкувати ці розписки друкуються «Голосі України» й на сайті Верховної Ради.