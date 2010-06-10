Тимошенко: Янукович забезпечує Україні гуманітарну катастрофу

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що політичні дії чинної влади призводять до втрати Україною національної самоідентичності, що послабить позиції українського народу, наслідком чого стане гуманітарна катастрофа.

Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це вона сказала на прес-конференції в Житомирі.

"Наша національна самоідентичність – це те, що є нашим визначенням перед Богом. Це наша мова, наша культура, віра, наші традиції. Це все те, що і складає цінність життя нашого українського народу. Це сьогодні дискредитовано і крок за кроком мінімізується в нашому житті, принижується", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, якщо розглядати, зокрема, гуманітарну політику Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, "то все це є гуманітарною катастрофою в нашій державі".

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що така політика влади може призвести до того, що "народ буде значно слабше виглядати в світі, ніж будь-який інший народ, який зміцнює ключові національні цінності".