Янукович звільнив гендиректора “Укрспецекспорту”

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Сергія БОНДАРЧУКА з посади генерального директора Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення.

Текст відповідного указу від 10 червня розміщено на офіційному сайті глави держави.

Як повідомлялося, С.БОНДАРЧУК очолював “Укрспецекспорт” з березня 2005 року.

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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Дмитра САЛАМАТІНА генеральним директором Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення.

Текст відповідного указу від 10 червня розміщено на офіційному сайті глави держави.

Як повідомлялося, Д.САЛАМАТІН (1965 року народження) є народним депутатом від Партії регіонів.