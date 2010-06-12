Яценюк: позаблоковий статус України вигідний, в першу чергу, Росії

Лідер партії «Фронт змін», народний депутат Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що Україні потрібно прийняти нову військову доктрину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи на круглому столі у Києві на тему «Безпека: чия відповідальність?».

За словами А.ЯЦЕНЮКА, членство України у НАТО чи в іншій військовій організації не може розглядатися тільки з військової точки зору.

«Те, що новий уряд України і новий Президент України задекларували так званий позаблоковий статус, для мене він дещо дивний», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

На його думку, прийняття рішення про позаблоковий чи нейтральний статус України «є нічим іншим як виконанням передвиборчих обіцянок» Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Також він зазначив, що позаблокова держава повинна витрачати на свою оборону 4% ВВП, тоді як Україна витрачає максимум 1%. «Це стосується тільки мілітарного аспекту. А що робити з тим комплексом речей і з тими загрозами, які є сьогодні перед Україною? І ми можемо ми їх подолати? Ще раз підкреслюю – ні», - заявив А.ЯЦЕНЮК.

На його думку, позаблоковий статус України вигідний, в першу чергу, Російській Федерації, яка таким чином вирішує свою зовнішньополітичну проблему – запобігання розширенню НАТО.

У зв’язку з цим А.ЯЦЕНЮК вважає, що Україні потрібна нова військова доктрина, яка має прийматися Радою національної безпеки та оборони і давати відповіді на загрози для України. «Вважаю за необхідне, по-перше, прийняти нову військову доктрину, якої поки що немає в Україні, по-друге, чітко визначити загрози, які є сьогодні для України. По-третє, чітко усвідомити, що з цими загрозами Україна не в стані самостійно впоратись», - сказав А.ЯЦЕНЮК.