Хорошковський запропонував Кириленку купити його бізнес

Голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ запевняє, що група «Інтер» не братиме участі в повторному конкурсі для отримання частот на трансляцію, через який спалахнув скандал.

Про це він заявив учора ввечері в ефірі телеканалу «Україна» в програмі "Шустер Live".

При цьому В.ХОРОШКОВСЬКИЙ відзначив, що він готовий продати свій бізнес, аби надалі уникнути таких конфліктів.

"Я готовий продати бізнес. Купуйте", - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ. Разом з тим на репліку депутата від НУ-НС Вячеслава КИРИЛЕНКА, який брав участь у програмі, про те, що він повинен визначитися і зробити вибір між роботою в СБУ і бізнесдіятельності, В.ХОРОШКОВСЬКИЙ ще раз наголосив: "Я вже вибрав. Я пропоную на продаж. Купіть".

Як повідомляв УНІАН, 7 червня ц.р. редакційна рада «5 каналу» оприлюднила відкритого листа Президенту Віктору ЯНУКОВИЧУ, в якому звинуватила голову Служби безпеки України В.ХОРОШКОВСЬКОГО як власника медіа-холдингу U.A. Inter Media Group у спробі знищити «5 канал» шляхом можливої відміни судом рішення конкурсу на виділення частот Нацрадою від 27 січня.

8 червня Окружний адміністративний суд Києва повністю задовольнив вимоги групи телеканалів «Інтер». Таким чином, було оскаржено рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення від 27 січня минулого року про виділення ТВі і «5 каналу» частот на мовлення.

У рейтингу найбагатших людей в Україні за 2010 рік голова СБУ В.ХОРОШКОВСЬКИЙ зайняв 14-е місце. Рейтинг підготовлено журналом «Корреспондент» та інвестиційною компанією Dragon Capital. Вартість статків В.ХОРОШКОВСЬКОГО оцінюється в 804 млн. дол. При цьому, основну частину оцінених статків В.ХОРОШКОВСЬКОГО становлять медіа-ресурси, які належать йому.