Кириленко: парламент розслідує ситуацію на «5-му каналі» та ТВі

На наступному тижні у Верховній Раді буде створено тимчасову слідчу комісію щодо вивчення ситуації на «5-му каналі» та на каналі ТВі. Про це заявив в телеефірі Рівненської облдержтелерадіокомпанії народний депутат України, лідер партії «За Україну!» В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, коментуючи останні події, пов’язані із задоволенням судового позову медіа-холдингу U.A.Inter Media Group до «5-го каналу» та ТВі щодо оскарження рішення Нацради від 27 січня 2010 року про виділення частот, що дісталися цим телеканалам, В.КИРИЛЕНКО зазначив, що «це не є з’ясування економічних стосунків».

На думку народного депутата, це є «продовженням наступу на свободу слова. А там, де згортається свобода слова, там починаються політичні переслідування».

В.КИРИЛЕНКО також вважає, що у даному випадку мова може йти саме про політичні переслідування, «оскільки чиниться найбільший тиск на два опозиційні телеканали».