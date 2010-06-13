Збірна Верховної Ради виграла тенісний турнір

Збірна команда Верховної Ради України здобула першість на XXVII Європейському міжпарламентському турнірі з великого тенісу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі фракції БЮТ у ВР.

Європейський міжпарламентський тенісний турнір проходив 11-13 червня у тенісному клубі «Campa», м. Буча Київської області. У турнірі взяли участь представники парламентів Грузії, Італії, Російської Федерації, Словенії, України, Хорватії та Швейцарії.

Перемогу для України здобули народні депутати, члени фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН та Павло КОСТЕНКО, зазначили в прес-службі фракції.

Друге місце у турнірі посіла Словенія, третє – Італія.