Азаров пояснив, чому в МВФ виникають питання до України

Україна веде переговори з Міжнародним валютним фондом про реалізацію програми співпраці на два роки. Про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив в ефірі «Першого національного».

При цьому він відзначив, що складний хід переговорів щодо подання нової програми співпраці зумовлено тим, що МВФ втратив довіру до української влади під час роботи за колишньою програмою надання кредитних коштів.

«Головна складність переговорів полягає у тому, що жодна з умов попередньої програми, які підписували попередні уряд і Президент, не була виконана, і ніхто не збирався їх виконувати. МВФ втратив довіру до влади України, і в цьому - основна складність переговорів», - заявив М.АЗАРОВ.

Він вважає, що за наявності довіри до влади, його уряду не потрібно було б доводити і пояснювати, що він здатний досягти дефіциту бюджету за підсумками 2010 року у розмірі 5,3% ВВП, як передбачено законом про Держбюджету.

«Коли ми говоримо, що у нас у бюджеті дефіцит 5,3%, то для будь-якої іншої країни цього було б досить – діє закон, і уряд зобов`язано виконуватиме закон. І у МВФ, у принципі, не має виникати жодних питань, а у них виникають питання. Чому? Та тому, що попередній уряд їм представив документ, підписаний Президентом і прем`єром, який не виконувався», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр України також відзначив, що колишній керівник місії МВФ в Україні Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ була «дуже довірлива» у роботі з українською владою.

Водночас М.АЗАРОВ підкреслив, що, незважаючи на те, що переговори з МВФ йдуть «досить непросто», є надія на їх успішне завершення.

Як повідомляв УНІАН, уряд України веде переговори з МВФ про початок нової програми співпраці, яка передбачає виділення кредиту в розмірі до 19 млрд. дол. на 2,5 року. Проте процес переговорів затягується.

27 травня джерело в Україні, детально інформоване про хід переговорів з МВФ, повідомило УНІАН, що значна вірогідність того, що Міжнародний валютний фонд може відмовити Україні у початку реалізації нової програми співпраці найближчим часом. «Сьогодні вірогідність того, що МВФ відмовить Україні у продовженні співпраці за новою програмою, становить 9 до 1», - заявив співбесідник агентства.

2 червня віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО заявив, що текст нового меморандуму для продовження співпраці з МВФ вже практично узгоджено. «Ми працюємо, текст меморандуму практично узгоджено, туди додано серйозний блок структурних реформ, які були внесені за ініціативи України. За рахунок цих реформ з часом ми зможемо збільшити прибуткову частину бюджету, і це допоможе повернути ті кредити, які ми братимемо», – сказав віце-прем`єр.

При цьому він відзначив, що розмір кредиту, який Україна планує одержати від МВФ, остаточно не визначено. «Виходячи з того, що було під час обговорення, я припускаю, що сума може бути від 12 до 19 млрд. доларів. Але остаточне рішення може прийняти тільки рада директорів МВФ», – додав він.

З 21 червня в Україні почне роботу місія Міжнародного валютного фонду (МВФ).