Брат Королевської став заступником міністра в уряді Путіна

Прем`єр Росії Володимир Путін призначив Костянтина Королевського заступником міністра.

Окрім прес-служби уряду Росії, цю інформацію газеті "Сегодня"підтвердила і депутат ВР України від БЮТ Наталія Королевська. «Так, це правда. Мій брат пішов на підвищення. Як в кожній нормальній сім`ї, ми радіємо успіхам один одного, і я бажаю йому успіху», - сказала вона.

Костянтин Королевський родом з Луганської області. До призначення заступником міністра працював першим заступником керівника Департаменту містобудівної політики, розвитку і реконструкції уряду Москви, потім заступником директора Департаменту промисловості і інфраструктури уряду Російської Федерації.