Ющенко поїхав на Житомирщину

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з одноденною робочою поїздкою до Житомирської області.

Як повідомляє прес-служба глави держави, планується, що у Житомирі В.ЮЩЕНКО візьме участь в ініційованій ним всеукраїнській нараді «З любов’ю та турботою до дітей», у ході якої мають бути визначені додаткові невідкладні заходи, необхідні для поліпшення становища дітей в Україні, посилення їх соціального і правового захисту. Під час наради будуть розглянуті результати виконання Указу Президента від 29 листопада 2005 року «Про проведення в Україні у 2006 році Року захисту прав дитини».

Також заплановано ознайомлення Президента з центром ранньої медико-соціальної реабілітації для дітей з малозабезпечених сімей, створеного на базі Житомирського обласного будинку дитини для дітей-сиріт і дітей, які залишились без піклування батьків.