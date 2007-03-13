Тимошенко вимагає перерву

Фракція БЮТ вимагає оголошення перерви у Верховній Раді на півгодини і проведення Погоджувальної ради лідерів фракції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні парламенту заявила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що на цій Погоджувальній раді необхідно обговорити, як виконуватимуться 17 вимог, висунуті опозицією до антикризової коаліції.

На даний час у ВР продовжуються виступи від фракції.

Як повідомялв УНІАН, 12 березня фракції «Наша Україна» і БЮТ на спільному засіданні, яке проходило у Секретаріаті Президента за участю глави держави Віктора ЮЩЕНКА, ухвалили заяву про спільні дії і вимоги до антикризової коаліції.

Серед головних вимог до "антикризовиків” є формування конституційної комісії поза межами парламенту і винесення на всеукраїнський референдум питання про форму державного правління в Україні; питання захисту зовнішньополітичного курсу України; необхідність повернення провідної ролі Президента у питаннях зовнішньої політики і негайне призначення міністра закордонних справ; звільнення з посад міністра внутрішніх справ Василя ЦУШКА та генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА, а також негайне призначення голови СБУ; перепорядкування внутрішніх військ МВС Президенту та інше.