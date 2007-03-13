Перебіжчики з БЮТ і Нашої України створили окреме об`єднання

У Верховній Раді створено депутатське об’єднання «Незалежна Україна».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам народний депутат України Володимир ЗАПЛАТИНСЬКИЙ

За його словами, до складу об’єднання увійшли 10 народних депутатів:

Олександр Борзих (колишній бютівець),

Інга Вершиніна (колишня бютівка),

Олександр Волков (колишній нашоукраїнець),

Михайло Гладій (колишній бютівець),

Олександр Єдін (колишній бютівець),

Володимир Заплатинський (колишній нашоукраїнець),

Михайло Зубець (колишній бютівець),

Володимир Зубик (колишній бютівець),

Максим Луцький (колишній бютівець),

Володимир Толстенко (колишній бютівець).

Усі члени новоствореного об`єднаня свого часу були виключені з фракцій Нашої України і БЮТ за підтримку антикризової коаліції.