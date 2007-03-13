Мороз розсекретив план опозиції з прапорами

Президент України Віктор ЮЩЕНКО як гарант Конституції не піде «на такі авантюри» як розпуск парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ на засіданні парламенту.

Він зазначив, що опозиція розробляє сценарій, щоб після Погоджувальної ради на двох рядах, де сидять народні депутати від фракцій БЮТ і «Наша Україна» розкласти прапори, і після цього два тижні не брати участі у пленарних засіданнях.

За словами О.МОРОЗА, потім ці фракції планують закликати В.ЮЩЕНКА ветувати всі закони, прийняті парламентом без їхньої участі.

О.МОРОЗ припустив, що на підставі всього цього Президентові буде запропоновано видати указ про розпуск парламенту.

Голова ВР висловив переконання, що Президент України як гарант дотримання Конституції на такі кроки не піде. За його словами, для всіх цих дій у опозиції немає жодних підстав.

«Вся ця радикалізація до суті того, що відбувається в Україні, не має ніякого відношення, бо влада працює стабільно, відбувається зростання обсягів виробництва, зростання показників ВВП і гарантії підвищення заробітної плати і соціальних гарантій», - зауважив він.

Народні депутати з фракції БЮТ в прозорому пакеті принесли до сесійної зали ВР Державні прапори України. Вони поклали цей пакет на перший ряд фракції БЮТ.

Перерва для проведення Погоджувальної ради, оголошена у ВР на вимогу фракцій БЮТ і “Наша Україна”, ще не закінчилась.