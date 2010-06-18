Звільнили президента Національної радіокомпанії

Підписано наказ по звільнення Віктора НАБРУСКА з посади президента Національної радіокомпанії України.

Про це пише Телекритика з посиланням на голову Держкомтелерадіо України Юрія ПЛАКСЮКА.

За його словами, наказ було підписано сьогодні, 18 червня, у зв`язку із закінченням терміну контракту В.НАБРУСКА.

“Проте обов`язки президента НРКУ Віктор Іванович (В.НАБРУСКО - УНІАН) буде виконувати ще сьогодні до 18.00. А увечері я маю намір підписати інший наказ про призначення нового виконувача обов`язків. Ним буде або пан НАБРУСКО, або хтось із його віце-президентів - скажу лише, що це однозначно буде людина з Національної радіокомпанії», - сказав Ю.ПЛАКСЮК.

Президентом Національної радіокомпанії НАБРУСКО працював з липня 1999 року.

Як повідомляла Телекритика, постановою від 2 червня Кабінет міністрів вніс зміни до статуту НРКУ. Згідно з документом, функції з управління радіокомпанією здійснює Держкомтелерадіо. А керівництво діяльністю радіокомпанії здійснює її генеральний директор (а не президент, як було раніше), який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом міністрів України за поданням Держкомтелерадіо.