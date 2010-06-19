Янукович доручив ГПУ подбати про свободу слова і права людини

Генеральна прокуратура України найближчим часом оприлюднить аналіз ситуації в Україні із захистом свободи слова в останні роки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це повідомив генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО під час зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ. У зустрічі також взяв участь перший заступник генпрокурора Віктор ПШОНКА.

Під час зустрічі глава держави запропонував у розвиток вже прийнятих раніше рішень провести на початку липня зустріч із представниками правоохоронних органів, на якій розглянути головні виклики, які сьогодні стоять перед правоохоронцями у сфері боротьби зі злочинністю в нашій державі, захисту прав людини тощо.

«Я знаю, що ви проводите відповідну аналітичну роботу, і просив би вас у всіх регіонах по органах прокуратури розібратися, які зараз у нас є проблеми, де ми отримали сьогодні мінуси, де є недоліки і над чим треба працювати. Це дуже важливо», – наголосив глава держави.

«Нам треба заслухати з цих питань представників усіх правоохоронних органів і, безумовно, зробити відповідні висновки», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Під час зустрічі Президент звернув особливу увагу на ситуацію із захистом прав людини та питання свободи слова в Україні, які, на його думку, «зараз стоять дуже серйозно».

«Нам треба проаналізувати ці питання і розглянути їх на Координаційній раді за участю Президента», – запропонував він.

О.МЕДВЕДЬКО погодився з Президентом, що питання свободи слова в Україні сьогодні дуже актуальне. Він повідомив, що Генеральна прокуратура вже проаналізувала ситуацію із захистом свободи слова в останні роки і найближчим часом оприлюднить цю інформацію.

Окремим питанням зустрічі було розслідування резонансних справ, насамперед, за словами В.ЯНУКОВИЧА, «застарілих». «Нам треба провести аналіз, що нам робити з цим далі...Це вкрай важливо, бо всі ці питання чутливі, вони стосуються як суспільства в цілому, так, безумовно, і ставлення до України в світі. Це – наше обличчя», – наголосив він.