Президент визнає тільки одного губернатора Київщини

Єдиним губернатором Київщини, якого визнає Президент України, є Віра УЛЬЯНЧЕНКО.

Про це в інтерв’ю журналістам повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННІКОВА. Як передає кореспондент УНІАН, про це прес-секретар сказала, відповідаючи на прохання журналістів пояснити позицію Президента щодо поновлення Євгена ЖОВТЯКА на посаді голови Київської обласної державної адміністрації.