Президент визнає тільки одного губернатора Київщини

18:21, 13 березня 2007
Політика
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...і це не Євген Жовтяк

Віктор Ющенко Єдиним губернатором Київщини, якого визнає Президент України, є Віра УЛЬЯНЧЕНКО.

Про це в інтерв’ю журналістам повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННІКОВА. Як передає кореспондент УНІАН, про це прес-секретар сказала, відповідаючи на прохання журналістів пояснити позицію Президента щодо поновлення Євгена ЖОВТЯКА на посаді голови Київської обласної державної адміністрації.

 

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