Президент визнає тільки одного губернатора Київщини
18:21, 13 березня 2007Політика
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...і це не Євген Жовтяк
Єдиним губернатором Київщини, якого визнає Президент України, є Віра УЛЬЯНЧЕНКО.
Про це в інтерв’ю журналістам повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННІКОВА. Як передає кореспондент УНІАН, про це прес-секретар сказала, відповідаючи на прохання журналістів пояснити позицію Президента щодо поновлення Євгена ЖОВТЯКА на посаді голови Київської обласної державної адміністрації.
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