Прем`єр завершив робочу поїздку до Рівного
19:02, 13 березня 2007Політика
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З адміністративно-господарським активом
Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ завершив робочу поїздку до Рівного і відбув до Києва.
Як передає кореспондент УНІАН, прем`єр-міністр відвідав підприємства «Бурштин України», Рівненський насіннєвий завод, а також відкрите акціонерне товариство «Рівнеазот».
Також В.ЯНУКОВИЧ провів нараду з адміністративно-господарським активом Рівненської області.
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