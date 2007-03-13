Прем`єр завершив робочу поїздку до Рівного

З адміністративно-господарським активом

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ завершив робочу поїздку до Рівного і відбув до Києва. Як передає кореспондент УНІАН, прем`єр-міністр відвідав підприємства «Бурштин України», Рівненський насіннєвий завод, а також відкрите акціонерне товариство «Рівнеазот». Також В.ЯНУКОВИЧ провів нараду з адміністративно-господарським активом Рівненської області.

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