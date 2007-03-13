Віра Ульянченко думає, що в Жовтяка достатньо розуму

Голова Київської обласної державної адміністрації Віра УЛЬЯНЧЕНКО готова звільнити займану посаду у разі підписання Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ відповідного указу.

Про це вона сказала сьогодні журналістам, коментуючи рішення Верховного суду України щодо поновлення на посаді голови Київської ОДА Євгена ЖОВТЯКА. «Буде указ Президента – я звільню свою посаду і піду на іншу роботу», - сказала вона, додавши, що на сьогодні відповідно до чинного указу Президента саме вона обіймає посаду губернатора Київщини.

Вона зауважила, що не бачила ще рішення Верховного суду і висловила думку, що Є.ЖОВТЯК не піде до її кабінету з вимогою звільнити його, не маючи відповідного рішення голови держави: «Я думаю, що у ЖОВТЯКА достатньо розуму, щоб дочекатись рішення Президента України», - наголосила В.УЛЬЯНЧЕНКО.