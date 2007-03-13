Мер Одеси обіцяє прийняти 10 іноземних військових кораблів без проблем

Міська влада обіцяє створити всі умови для нормального проведення міжнародних тактичних навчань «Сі Бриз - 2007». Про це сьогодні заявив мер Едуард ГУРВІЦ на зустрічі з начальником Генерального штабу Збройних Сил України Сергієм КИРИЧЕНКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, міський голова висловив переконання, що «проблем не буде», оскільки «передумов для цього немає».

Керівник Генштабу ЗСУ відзначив, що ухвалено рішення своєчасно почати роз`яснювальну роботу в Одеській і Миколаївській областях, де пройдуть маневри - з урахуванням того, що торік масові протести в Криму призвели до зриву навчань «Сі Бриз» на півострові.

С.КИРИЧЕНКО висловив, зокрема, впевненість у тому, що в Одесі для іноземців буде організовано прийом на належному рівні. За його словами, до берега міста причалять 10 військових кораблів. «Моряки з Америки, Грузії, Азербайджану, Греції, Туреччини побачать Одесу, розкажуть про неї своїм дітям, батькам, дружинам, і у нас у всьому світі стане більше друзів», - сказав начальник Генштабу.

Як повідомляв УНІАН, С.КИРИЧЕНКО прибув до міста напередодні головної плануючої конференції з підготовки маневрів. Зустріч розпочнеться в Одесі завтра і завершиться 17 березня. Самі навчання пройдуть 9-22 липня на Західній військово-морській базі, Широколанівському загальновійськовому і 2 морських полігонах, Тендровській косі, аеродромі «Шкільний», в Одеському і Південному морських портах.

Деякі організації, зокрема, комуністи і прогресивні соціалісти заявляють, що мають намір провести акції проти міжнародних навчань.