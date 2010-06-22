Азаров вважає, що на «трієчку» він уже напрацював

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що Кабінет міністрів заслуговує задовільної оцінки за 100 днів своєї діяльності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні на прес-конференції, присвяченій підсумкам 100 днів діяльності уряду.

"Завжди ми незадоволені своєю роботою, за великим рахунком. Щось вдалося, щось не вдалося, але в цілому я задоволений тим, як керівники уряду, міністри ставляться до тих завдань, що перед ними стоять. В цілому моя оцінка як керівника уряду – я б поставив "задовільно", - сказав М.АЗАРОВ.

Водночас прем`єр відзначив, що найближчим часом в уряду існує "планов громадьё". "Жодна сфера не залишиться без реформування. Ось уявіть собі ремонт у вашій квартирі. Це складно зробити, правда? А ми плануємо зробити серйозний капітальний ремонт у нашому спільному будинку – державі, тому можете собі уявити, які величезні на нас чекають труднощі, проблеми. Але й далі не можна жити в невідремонтованому будинку", - сказав М.АЗАРОВ.