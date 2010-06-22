Могильов зрозумів, що у Києві дружинники їздять на лексусах і бентлі

Міліція проводить тотальну перевірку наявності у населення України травматичної зброї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ.

«На жаль, на руках перебуває величезна кількість травматичної зброї. Хоча коло осіб, які можуть мати таку зброю, досить обмежене, його штучно розширили до величезних розмірів», - сказав А.МОГИЛЬОВ.

За словами міністра, у Києві зареєстровано до 10 тисяч одиниць травматичної зброї, яка знаходиться у організацій з охорони громадського порядку. «Хтось к Києві бачив 10 тисяч дружинників? Я не бачив. Коли ми почали перевіряти, то з`ясувалося, що всі ці члени громадських формувань - на машинах «Лексус», «Мерседес», «Бентлі» і таке інше», - сказав А.МОГИЛЬОВ.