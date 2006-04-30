Соціалісти організують концерт і розваги на Хрещатику

Сьогодні о 14.00 за ініціативою Київської міської організації Соціалістичної партії України на Хрещатику відбудеться святковий концерт, приурочений до Міжнародного дня солідарності трудящих.

Як повідомляє ЛІГА, для киян і гостей столиці будуть організовані різноманітні конкурси і розваги для дітей і дорослих.

У заході візьмуть участь депутати Київської міської ради від Соціалістичної партії України.