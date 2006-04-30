Соціалісти організують концерт і розваги на Хрещатику
11:02, 30 квітня 2006Політика
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Сьогодні о 14.00 за ініціативою Київської міської організації Соціалістичної партії України на Хрещатику відбудеться святковий концерт, приурочений до Міжнародного дня солідарності трудящих.
Як повідомляє ЛІГА, для киян і гостей столиці будуть організовані різноманітні конкурси і розваги для дітей і дорослих.
У заході візьмуть участь депутати Київської міської ради від Соціалістичної партії України.
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