Опозиції пророкують перетворення на «донорів» для нових політпроектів
Експерт розказав про "неминуче"
Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ заявляє, що опозиції без корекції власної стратегії немає сенсу ініціювати позачергові парламентські вибори, а також розраховувати на збереження нинішнього представництва в місцевих органах влади.
Про це йдеться в коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО, переданому агентству УНІАН.
На думку політолога, небезпека для опозиції перетворитися на «донорів» для нових політичних проектів – дуже реальна. «І це неминуче відбудеться у випадку, якщо спікери цих партій не запропонують суспільству цілком реальні й конструктивні механізми вирішення актуальних проблем – перш за все, не ідеологічного, а соціально-побутового характеру», - переконаний заступник директора АМС.
При цьому, говорячи про нові технологічні проекти, О.ГОЛОБУЦЬКИЙ прогнозує, що на найближчих виборах до місцевих органів влади вони «підбиратимуть» протестний електорат БЮТ, НУНС, Блоку Литвина, й у меншій мірі – Партії регіонів та КПУ.
«Ці проміжні вибори підтвердили коректність тези про втому виборця від деструктивної дискусії з боку опозиції. Нові технологічні проекти, такі як «Комунальний фронт», «зелені» та інші відбиратимуть саме такий, протестний електорат, який зневірився. Тому якщо БЮТ, НУ-НС і Блок Литвина не зможуть виробити адекватну й ефективну стратегію політичної комунікації, вони стануть «донорами» не лише для таких проектів, як «Сильна Україна» Сергія ТІГІПКА і «Фронт змін» Арсенія ЯЦЕНЮКА, але й для менш розкручених, але таких, що демонструють стійку тенденцію до завоювання популярності рухів», - пояснив експерт.