Опозиції пророкують перетворення на «донорів» для нових політпроектів

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ заявляє, що опозиції без корекції власної стратегії немає сенсу ініціювати позачергові парламентські вибори, а також розраховувати на збереження нинішнього представництва в місцевих органах влади.

Про це йдеться в коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО, переданому агентству УНІАН.

На думку політолога, небезпека для опозиції перетворитися на «донорів» для нових політичних проектів – дуже реальна. «І це неминуче відбудеться у випадку, якщо спікери цих партій не запропонують суспільству цілком реальні й конструктивні механізми вирішення актуальних проблем – перш за все, не ідеологічного, а соціально-побутового характеру», - переконаний заступник директора АМС.

При цьому, говорячи про нові технологічні проекти, О.ГОЛОБУЦЬКИЙ прогнозує, що на найближчих виборах до місцевих органів влади вони «підбиратимуть» протестний електорат БЮТ, НУНС, Блоку Литвина, й у меншій мірі – Партії регіонів та КПУ.

«Ці проміжні вибори підтвердили коректність тези про втому виборця від деструктивної дискусії з боку опозиції. Нові технологічні проекти, такі як «Комунальний фронт», «зелені» та інші відбиратимуть саме такий, протестний електорат, який зневірився. Тому якщо БЮТ, НУ-НС і Блок Литвина не зможуть виробити адекватну й ефективну стратегію політичної комунікації, вони стануть «донорами» не лише для таких проектів, як «Сильна Україна» Сергія ТІГІПКА і «Фронт змін» Арсенія ЯЦЕНЮКА, але й для менш розкручених, але таких, що демонструють стійку тенденцію до завоювання популярності рухів», - пояснив експерт.