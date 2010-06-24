Кравчук: За Конституцією, можливо, жив народ, але влада - ніколи

Колишній Президент України Леонід КРАВЧУК вважає, що нинішня влада, як і попередні, не бажає жити за Конституцією України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на презентації проекту нової Конституції, підготовленої Громадською ініціативою «Оновлення країни» та Українським юридичним товариством.

«Ми жодного дня не жили за Конституцією. Можливо, жив народ, або хтось із громадян, але влада ніколи не жила за Конституцією», - сказав Л.КРАВЧУК.

«Вона (влада) жила, живе і збирається жити за політичною доцільністю», - переконаний він.

Л.КРАВЧУК вважає неприпустимим, що влада, прикриваючись благородною метою, порушує закони. Він зазначив, що керівники держави виправдовуються таким чином: «Так треба, нам немає часу думати, нам негайно потрібно наводити лад».

Він погодився, що в Україні необхідно навести порядок, але зауважив, що це повинно відбуватися не за рахунок порушення норм Конституції, законів та згортання демократичних свобод.

Л.КРАВЧУК підкреслив, що весь 20-річний конституційний процес в Україні залежав від «вождів».

«Ні КУЧМА, ні ЮЩЕНКО, ні зараз, ці сигнали, які виходять з Адміністрації Президента та владних коридорів, не свідчать про те, що є бажання написати Конституцію, незалежно від прізвища глави держави, незалежно від політичної сили, а для українського народу, для утвердження його впливу на владу», - сказав Л.КРАВЧУК.

На його думку, дуже правильно, що громадські організації, фахівці, юристи пропонують свої варіанти конституційних змін. Водночас, Л.КРАВЧУК переконаний, що без узгодження з владою положень нової Конституції нереальної ввести її в дію, навіть якщо ініціювати проведення відповідного референдуму. Він нагадав, що відповідно до 13 розділу Конституції внести зміни до Основного Закону без парламенту неможливо.

«Чи можемо ми обійти Конституцію? Ми - ні! А влада може! Вона показує, що може це робити, не звертаючи увагу на протести», - сказав Л.КРАВЧУК.