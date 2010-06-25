Пам'ятник «закатованим міліцією» поставили під вікнами Могильова

У Києві біля Міністерства внутрішніх справ пройшла акція, присвячена пам’яті «закатованих міліцією».

Як передає кореспондент УНІАН, акція ініційована групою «Розуміємо права людини».

Як зазначила представник Української Гельсінської групи Марина ГОВОРУХІНА, повідомлення про катування та нелюдське поводження з боку міліції надходять до громадських організацій. «Мережею громадських приймалень Української гельсінської спілки з прав людини реєструються сотні скарг на різні форми поганого поводження з боку міліції», - сказала М.ГОВОРУХІНА.

Зокрема, учасники акції навели кілька прикладів щодо постраждалих від дій представників міліції.

Організатори акції встановили біля будівлі МВС символічний пам’ятник «Пам’яті жертв катувань», до якого поклали червоні гвоздики.

Організатори акції вимагають від керівництва МВС належного розслідування випадків катувань і звертаються з вимогою сприяти створенню ефективних механізмів громадського контролю за розслідуванням фактів катувань та поганого поводження.

Вони звернули увагу керівництва МВС на те, що існує Громадська рада із забезпечення прав людини, «яку міністр продовжує ігнорувати, і яка б могла допомогти у боротьбі з порушенням прав людини в органах МВС».