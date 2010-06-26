Регіонал хоче скасувати пільги при вступі до вишів

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань освіти та науки, народний депутат від Партії регіонів Максим ЛУЦЬКИЙ виступає за повне скасування пільг для абітурієнтів при вступі до вищих навчальних закладів.

Про це він заявив в ефірі “5-го каналу”.

М.ЛУЦЬКИЙ наголосив, що у попередні роки існувала проблема з великою кількістю пільговиків, які мали право вступати до вишів, у зв’язку з чим вступ інших абітурієнтів був майже заблокований.

"Можна сказати, що був конкурс пільговиків, бо ті діти, які отримували максимальний бал, не могли вступити до вищого навчального закладу", - додав він.

За словами М.ЛУЦЬКОГО, на сьогодні зроблено перший крок до вирішення цього питання. Він нагадав, що цього року кількість пільговиків у вузах зменшилась до 25%.

При цьому М.ЛУЦЬКИЙ висловив переконання, що необхідно відмінити пільги при вступі до вишів.

"Моя особиста точка зору, що пільги взагалі потрібно відмінити", - сказав він.

М.ЛУЦЬКИЙ наголосив, що всі люди повинні мати рівні права і вступати до вищих навчальних закладів за рівнем знань.