Азаров запропонує Путіну подумати про морський трамвай і очисні споруди

Прем`єр-міністр України Микола Азаров має намір під час свого візиту до Москви порушити перед російським урядом ряд питань, пов`язаних з перебуванням Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

"З урахуванням того, що перспектива Чорноморського флоту визначена, скажімо, років на 30, то і гроші повинні вкладатися виходячи з перспективи. Ось ці проблеми ми обов`язково з російським керівництвом завтра обговорюватимемо", - сказав Азаров журналістам під час свого робочого візиту до Севастополя в неділю.

"Ми говоритимемо про розвиток міста Севастополя, про розвиток його інфраструктури. Ось, наприклад, морський трамвай, який сполучає дві частини міста. Чи треба розповідати, що всі катери вийшли з ладу? Житло треба будувати? Треба. Очисні споруди треба будувати в Севастополі? Треба. Тобто дуже багато проблем, в рішенні яких уряд готовий брати участь, але, оскільки тут кілька десятків тисяч військовослужбовців, членів їх сімей, які пішли на пенсію, то і російський уряд повинен узяти частину проблем на себе", - наводить слова прем`єр-міністра РІА "Новости".

Азаров зазначив, що угоди про продовження базування Чорноморського флоту і перегляд газових угод з Росією позитивно вплинули на розвиток української економіки: "Безумовно, вплинули. Абсолютно очевидний факт: у нас активізувалася робота металургії, вугільної промисловості. В принципі, ринок почав оживати. Видно по всіх параметрах.

Звичайно, проблема зниження ціни на газ не вирішує всіх абсолютно проблем, не закриває всі питання, від яких залежить розвиток економіки, але те, що зроблений потужний імпульс - безперечно", - підсумував глава уряду.