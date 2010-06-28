Тігіпко обіцяє завершити переговори з МВФ за планом

Україна завершить переговори з Міжнародним валютним фондом протягом цього тижня, як і передбачалося раніше.

Про це заявив віце-прем`єр України Сергій ТІГІПКО журналістам сьогодні в рамках 14-ї щорічної конференції інвесторів в Москві, передає РІА «Новости».

"Ми закінчимо переговори протягом тижня і протягом тижня одержимо програму", - сказав він.

Довідка УНІАН. Уряд України веде переговори з МВФ про початок нової програми співпраці, що передбачає виділення кредиту в розмірі до 19 млрд. дол. на 2,5 роки. Проте процес переговорів затягується.

2 червня віце-прем`єр-міністр С.ТІГІПКО заявив, що текст нового меморандуму для продовження співпраці з МВФ вже практично узгоджено. При цьому він зазначив, що розмір кредиту, який Україна планує одержати від МВФ, остаточно не визначений.

21 червня в Україні почала роботу місія Міжнародного валютного фонду.

С.ТІГІПКО в коментарі УНІАН сказав, що розраховує, що кредит МВФ за новою програмою буде не менш як 12 млрд. дол.

Він висловив упевненість, що нова програма співпраці України і МВФ буде узгоджена в найближчі 10 днів після закінчення роботи місії МВФ в Україні.