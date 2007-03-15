Ющенко прибув з офіційним візитом до Данії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО прибув з дводенним офіційним візитом до Королівства Данія.

Як передає кореспондент УНІАН, заплановано, що Президент України зустрінеться із королевою Данії Маргете Другою.

Також в Копенгагенському палаці Крістіанборг глава Української держави зустрінеться у форматі віч-на-віч з прем’єр-міністром Королівства Данія Андресом ФОГ РАСМУССЕНОМ, після чого розпочнуться переговори офіційних делегацій у розширеному складі.

Під час візиту планується обговорити двосторонні відносини, зокрема, політичний діалог на найвищому рівні, торгівельно-економічне співробітництво, взаємодію у рамках міжнародних організацій, співпрацю у культурній та гуманітарній сферах.

Також планується порушити питання європейської та євроатлантичної інтеграції України, процеси глобалізації, регіональне співробітництво, насамперед, у енергетичній сфері.

Програмою візиту передбачено, що Президент України відвідає Фолькетінг (парламент) Королівства Данія, де проведе зустріч із спікером парламенту Крістіаном МАЙДАЛЕМ та виступить перед членами данського товариства зовнішньої політики, представниками політичних та громадських кіл Королівства Данія, представниками дипломатичного корпусу та ЗМІ.

У місті Орхус В.ЮЩЕНКО відвідає науково-дослідницький та випробувальний центр компанії «Вестам Ринд Систем», музей мистецтв «Сарос» та візьме участь у церемонії підписання «Протоколу про наміри щодо співробітництва між Львовом і Орхусом».

У Копенгагені глава Української держави візьме участь у «круглому» столі щодо перспектив і пріоритетів українсько-данського торгівельно-економічного співробітництва за участю представників ділових та банківських кіл України і Королівства Данія. Також В.ЮЩЕНКО у приміщенні Конфедерації данської промисловості візьме участь у заключній частині бізнес-форуму за участю представників ділових кіл України та Данії.

Під час візиту планується укласти ряд двосторонніх угод.