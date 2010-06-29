Нові заступники Черновецького поділили обов'язки

Службовцям апарату Київської міської держадміністрації представлено нових заступників голови КМДА і напрямки, які вони куруватимуть.

Як стало відомо кореспонденту УНІАН, представлення відбулося сьогодні вранці на закритій нараді у Київського міського голови.

Так, перший заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ куруватиме галузі охорони здоров’я, надзвичайних ситуацій, ЗМІ.

За заступником голови КМДА Анатолієм ГОЛУБЧЕНКОМ закріплено питання підготовки і проведення Євро-2012, а також діяльність Головного управління транспорту, ГУ реклами, Управління ритуальних послуг, Управління туризму.

Заступник голови КМДА Олександр ПУЗАНОВ відповідатиме за відносини з судами, питання внутрішньої політики, комунальної власності; Руслан КРАМАРЕНКО – за питання економіки та інвестицій, Головне фінансове управління, земельні питання; Олександр МАЗУРЧАК – питання житлового і комунального господарства, благоустрою, а також питання палива та енергетики; Олександр МЕЩЕРЯКОВ – ГУ житлового забезпечення, питання містобудування та капітальне будівництво; Леонід НОВОХАТЬКО – питання освіти і науки, культури, праці та зайнятості, соціальні питання, робота з ветеранськими та жіночими організаціями.

Заступник голови КМДА, який залишився на своїй посаді, Віктор СІВЕЦЬ відтепер відповідатиме за вирішення проблем захисту прав споживачів, питання торгівлі та побуту, екології. За заступником голови КМДА, який також залишився на своїй посаді, Броніславом СТИЧИНСЬКИМ залишились питання документального забезпечення та роботи апарату КМДА, управління справами та діяльність архівів.

Як повідомляв УНІАН, 25 червня прес-служба КМДА повідомила про призначення Київським міським головою Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ нового складу заступників голови КМДА.

Зокрема, за погодженням з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і прем‘єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ заступниками голови КМДА призначені Р.КРАМАРЕНКО та О.МАЗУРЧАК, які до цього часу обіймали посади заступників міністра з питань житлово-комунального господарства.

Також на посаду заступників голови КМДА призначено Л.НОВОХАТЬКА, який працював першим заступником голови державного інформагентства “Укрінформ”, О.МЕЩЕРЯКОВА, який керував будівельною галуззю у Міністерстві оборони України, та О.ПУЗАНОВА, який був керівником юридичної фірми.

Водночас з посад заступників голови КМДА звільнено Дениса БАСCА, Валерія МИРОНОВА, Віталія ЖУРАВСЬКОГО (у зв‘язку з переходом останнього на посаду радника Президента України).

Також припинено повноваження т.в.о. заступників міського голови Алли ШЛАПАК та Ігоря ДОБРУЦЬКОГО.

Раніше першим заступником голови КМДА було призначено Олександра ПОПОВА, який до цього обіймав посаду міністра з питань житлово-комунального господарства. У свою чергу перший заступник голови КМДА А.ГОЛУБЧЕНКО був переведений на посаду заступника голови КМДА.