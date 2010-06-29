Відносинам команди Януковича з МВФ заважає опозиція?

Представник Президента України у Верховній Раді України, народний депутат від Партії регіонів Юрій МІРОШНИЧЕНКО закликає опозицію не блокувати роботу парламенту.

Про це повідомляє прес-служба Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Ю.МІРОШНИЧЕНКО підкреслив, що блокуванням трибуни парламенту опозиція намагається зірвати реалізацію економічних реформ в Україні.

"Ми закликаємо опозицію до конструктиву, закликаємо відмовитися від дій, які перешкоджають процесу змін у державі. Радикалізм, крайнощі та деструктивна позиція руйнують державу, гальмують вихід України з кризи”, - наголосив Ю.МІРОШНИЧЕНКО.

За його словами, блокування парламенту завдає значної шкоди процесу реалізації економічних реформ в Україні.

“Безвідповідальні дії опозиції перешкоджають налагодженню співпраці з МВФ”, - зауважив Представник Президента.

“Заблокувавши парламент, щоб не дати ухвалити відповідні закони, які потрібні для швидких реформ і змін, опозиція тим самим бореться проти усього суспільства, проти інтересів звичайних громадян, які так надіються на швидкі зміни на краще і пов’язують свої сподівання з реформами Президента”, - цитує слова депутата прес-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні депутати з фракції БЮТ блокували президію і трибуну Верховної Ради на знак протесту проти арешту екс-голови Державної митної служби України Анатолія МАКАРЕНКА.