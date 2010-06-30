У Тимошенко радять Азарову зайнятися справою

Уряд Миколи АЗАРОВА, замість допомоги потерпілим від повені, починає шукати винних у своїй нездатності ефективно працювати, заявив перший заступник голови «ВО «Батьківщина», перший віце-прем’єр-міністр в уряді Юлії ТИМОШЕНКО Олександр ТУРЧИНОВ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, за його словами, «сьогодні багато наших громадян потерпають від повені, і замість того, щоб виконати свої прямі обов’язки і надати допомогу людям, чинна влада, чинний Кабінет міністрів у традиційній для себе манері починає пояснювати свою нездатність ефективно працювати брудом і казками щодо діяльності свої попередників».

О.ТУРЧИНОВ нагадав, що повінь 2008 року була найстрашнішою і наймасштабнішою в Україні за останні 100 років. «Вона за масштабами значно перевищила ті події, які відбуваються сьогодні», - сказав він.

«У той же час Кабінет міністрів Юлії ТИМОШЕНКО зміг справитись з ситуацією. І, головне, – ми не тільки змогли достатньо швидко відремонтувати об’єкти, а й найбільш важливе, що ми зробили – це допомога конкретним людям, які постраждали від повені», - наголосив він.

За словами О.ТУРЧИНОВА, кожна людина тоді отримала від уряду фінанси для відновлення своїх втрат, ремонту будівель. «Там, де були повністю зруйновані домівки, уряд на 100% профінансував нові квартири, будівництво нових будинків», - сказав він.

«Я ще раз хочу підкреслити – головна наша задача була допомогти конкретним людям, які постраждали від повені», - додав О.ТУРЧИНОВ.

Він зазначив, що всі ресурси, які надійшли з бюджету, були повністю скеровані у постраждалі від повені регіони.

Коментуючи висловлювання прем’єра М.АЗАРОВА щодо відновлювальних робіт у Чернівецькій області, О.ТУРЧИНОВ сказав, що в області було побудовано 5 нових мостів, відремонтовано 33 зруйновані мости. Крім того, було повністю відновлено 390 кілометрів автошляхів, а також побудовано 50 кілометрів нових автошляхів. «Тобто була проведена дуже масштабна і серйозна робота», - підкреслив він.

«І я б радив чинним керівникам Кабінету міністрів замість того, щоб оббріхувати своїх попередників – починайте вже ефективно працювати», - заявив О.ТУРЧИНОВ.

У повідомленні нагадується, що уряд Ю.ТИМОШЕНКО виплатив потерпілим від повені першої категорії – 50 тис. грн., другої – 15 тис. грн., третьої – 5 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, 26 червня прем`єр-міністр М.АЗАРОВ заявив про злочинну безвідповідальність попередньої влади Буковини при використанні коштів, виділених державою на відновні роботи після катастрофічної повені влітку 2008 року.