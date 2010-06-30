ВР відхилила законопроект про кандидатів у депутати від нацменшин

Верховна Рада України не підтримала законопроект народного депутата Олександра ФЕЛЬДМАНА (№3293) «Про реалізацію прав національних громадських об`єднань на висунення своїх кандидатів у депутати», який припускав право громадських організацій національних меншин висувати кандидатів у депутати місцевих рад.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, О.ФЕЛЬДМАН, зазначивши, що Україна є багатонаціональною державою, на території якої проживають представники 130 національностей, народностей і етнічних груп, заявив: «Наша країна взяла на себе ряд міжнародних зобов`язань щодо забезпечення участі нацменшин у роботі представницьких органів влади, а в статті 14 чинного Закону України «Про національні меншини» прямо сказано про те, що національні громадські об`єднання мають право висувати своїх кандидатів у депутати. Це цілком європейська і демократична пропозиція».

У прес-службі зазначили, що цим законопроектом пропонувалося реалізувати це право в рамках закону про вибори депутатів, щоб уже на найближчих місцевих виборах національні меншини могли делегувати своїх представників у місцеві ради нарівні з політичними партіями.