У ПР попередили: відмову голосувати за закон про вибори буде важко пояснити

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов не сумнівається, що Верховна Рад ухвалить закон про проведення місцевих виборів за змішаною системою, оскільки він враховує позиції більшості народних депутатів.

Про це він заявив сьогодні, повідомили УНІАН в прес-службі Партії регіонів.

«Законопроект, який зареєстрований, консолідував думку більшості. І якщо потім хтось не проголосує за цей закон, йому буде важко пояснити свою позицію”, - сказав О.ЄФРЕМОВ.

Лідер фракції Партії регіонів вважає, що законопроект цілком може бути ухвалений в цілому до кінця поточної сесії. “Якщо сьогодні його розглянуть на засіданні комітету і Верховна Рада включить його в порядок денний, то він може бути завтра розглянутий. І тоді до кінця поточної сесії він пройде процедуру і буде ухвалений”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 29 червня О.ЄФРЕМОВ зареєстрував у ВР проект закону про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Законопроект передбачає проведення виборів депутатів Верховної Ради Криму, обласних, районних, міських, районних у містах рад за змішаною (мажоритарно-пропорційною) системою. При цьому законопроект враховує особливий конституційний статус обласних і районних рад, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст (частина четверта статті 140 Конституції України).

Так, вибори депутатів Верховної Ради Криму, обласних, районних, міських, районних у містах рад проводяться за змішаною системою, за якою половина від кількості депутатів (загального складу) відповідної ради обирається за виборчими списками кандидатів у депутати від місцевих організацій політичних партій у багатомандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами відповідно Автономної Республіки Крим, області, району, міста, району в місті, а половина від кількості депутатів (загального складу) відповідної ради обирається за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах.

Вибори депутатів сільських, селищних рад проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах, на які поділяється територія відповідно села (кількох сіл, жителі яких добровільно об`єдналися у сільську громаду), селища.

Вибори сільських, селищних, міських голів проводяться за мажоритарною системою відносної більшості у єдиному одномандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами відповідно села (кількох сіл, жителі яких добровільно об`єдналися у територіальну громаду), селища, міста.

Чергові місцеві вибори призначаються не пізніше як за 60 днів до дня виборів, а виборчий процес розпочинається за 50 днів до дня чергових місцевих виборів.

Згідно із порядком, запропонованим законопроектом, право висування кандидатів у депутати Верховної Ради АРК, обласних, районних, міських, районних у містах рад реалізовуватиметься виборцями через місцеві організації політичних партій.

Право висування кандидатів у депутати сільської, селищної ради та на посаду сільського, селищного голови реалізовуватиметься виборцями через місцеві організації політичних партій та шляхом самовисування.

Право висування кандидата на посаду міського голови реалізовуватиметься виборцями через місцеві організації політичних партій.

Передбачено, що особа може бути висунута кандидатом у депутати, кандидатом на посаду міського голови шляхом висування місцевою організацією (місцевими організаціями) лише однієї партії.