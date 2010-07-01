Проект Податкового кодексу поглиблює проблему "тіньових" зарплат - експерт

Проект Податкового кодексу, ухвалений Верховною Радою у першому читанні, лише поглиблює проблему «тіньових» зарплат на малих та середніх підприємствах.

Таку думку висловив голова Федерації профспілок малого та середнього підприємництва України В’ячеслав РОЙ, коментуючи УНІАН підсумки обговорення проекту Податкового кодексу на відкритому засіданні Економічної ради при Українському союзі промисловців і підприємців (УСПП).

«Головні причини масштабного існування «тіньових» зарплат очевидні, - сказав В.РОЙ. – Це – надмірне податкове навантаження на бізнес та надмірні повноваження контролюючих органів. Вкупі з корупцією це не лише стримує розвиток малого та середнього бізнесу, а й призводить до його поступового занепаду та практично повної криміналізації».

За таких умов, переконаний В.РОЙ, профспілки не можуть ефективно захистити соціальні права найманих працівників і змусити підприємців виводити з «тіні» розміри зарплат.

«Коли підприємець не бачить перспектив легального розвитку свого бізнесу, а зростання безробіття знижує вартість робочої сили, тоді «тіньові» зарплати стають неминучими з об’єктивних економічних причин, - вважає В.РОЙ. – Нині найманому працівникові у малому та середньому бізнесі доводиться обирати: або мінімальна офіційна зарплата (а отже – соціальна незахищеність сьогодні і в майбутньому), або безробіття. Зрозуміло, людина вибирає перше. І профспілка, навіть якщо вона є на конкретному малому підприємстві, безсила вплинути на цей вибір».

«На засіданні Економічної ради при УСПП практично всі учасники обговорення констатували, що проект Податкового кодексу не дає підстав очікувати на поліпшення умов ведення бізнесу. Тобто, він не дає бізнесу стимулів до розвитку. Відповідно, такий проект, якщо стане законом, ще більше ускладнить роботу профспілкових організацій. «Тіньова» економіка і ефективний соціальний захист – речі несумісні. Тому наша Федерація профспілок малого та середнього підприємництва докладе і свої скромні зусилля, щоб проект Податкового кодексу був кардинально перероблений», - підсумував В.РОЙ.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 17 червня ухвалила в першому читанні проект Податкового кодексу, внесений на розгляд парламенту Кабінетом міністрів.