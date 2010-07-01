Дніпропетровська «Популярная газета» заявляє про підробку

Журналісти дніпропетровської «Популярной газеты» заявляють про підробку їх видання. Про це повідомляє Lb.ua з посиланням на дніпропетровське ІА «Новый мост»

За інформацією ІА, кілька тижнів тому журналісти «Популярной газеты» почали реалізовувати проект «Відкрита політика». Одним із героїв журналістських розслідувань став міський політик Загід КРАСНОВ. У рамках рекламної кампанії видання номер газети з матеріалом «Кінець політичної кар`єри Загіда Краснова» був розміщений на міських сітілайтах. Проте, ще до закінчення визначеного терміну, реклама «Популярной газеты» зникла з рекламних носіїв, а замість неї на міських вулицях з`явилася реклама невідомої в місті «Популярки», в якій йшлося про заслуги З.КРАСНОВА.

«Скандал стосується нашої газети, яка недавно була підроблена самим цинічним чином, – говорить головний редактор «Популярной газеты» Андрій БОГАТИРЬОВ. – Річ у тім, що вже декілька тижнів ми друкуємо матеріали про діяльність З.КРАСНОВА, про його вплив на життя міста, який останнім часом падає, як би йому не хотілося стверджувати зворотне. Минулого тижня трапився дійсно прикрий інцидент, подібних якому в Дніпропетровську давно не було. Реклама із зображенням першої шпальти («Популярной газеты») була розміщена на сітілайтах міста. Але минулого тижня з абсолютно незрозумілих причин ця реклама була замінена іншою, дуже схожою. Це клон нашої газети – були використані елементи товарного знаку і фірмового стилю».

«Я вже підготував документи до органів внутрішніх справ, відкритий лист міністрові внутрішніх справ, начальникам міського і обласного відділень про порушення наших прав із проханням розібратися і покарати винних», – заявив А.БОГАТИРЬОВ.

«Те, що відбулося з «Популярной газетой», – це перші ознаки початку передвиборчої політичної кампанії з місцевих виборів, які, швидше за все, відбудуться наприкінці жовтня, – вважає політичний оглядач Юрій РАЙХЕЛЬ. – Ті, хто збирається брати участь у виборах, налаштовані достатньо серйозно і починають застосовувати недозволені методи, які недопустимі в усьому цивілізованому світі. Мені здається, що це дуже небезпечна ситуація. Адже якщо можна підроблювати газети, то чому не можна підроблювати виборчі бюлетені і результати виборів?».

«Те, що сталося – не що інше, як брудний піар, коли порушуються закони, порушуються договори», – упевнений заступник голови НСЖУ в Дніпропетровській області Вадим КЛИМЕНТЬЄВ.

«У «Популярной газете» вийшла досить аргументована і розгромна для Загіда КРАСНОВА стаття, в якій дуже чітко і з конкретними фактами вказано, що Загід КРАСНОВ перестав бути тим, ким він себе вважав, - тобто, «директором» міської ради. З приходом нової влади, з приходом нового губернатора він позбувся всіх важелів впливу на більшість. Загід КРАСНОВ просто не може змиритися з цією ситуацією», - вважає координатор громадської організації ГРАД Андрій ДЕНИСЕНКО.

«Випадок з підміною сітілайтів – безпрецедентний для Дніпропетровська, – говорить політолог Віктор ПАЩЕНКО. – Ми вже бачили, як так само обходилися з рекламними носіями, наприклад, під час президентської кампанії. І саме журналістське співтовариство, і громадськість уважно реагують на ексцеси, які трапляються із ЗМІ. Тому що загроза свободі слова в країні загострена. Тому і на цю ситуацію реакція, думаю, буде достатня жорсткою».

У свою чергу, губернатор Дніпропетровської області Олександр ВІЛКУЛ заявив, що візьме цю справу під свій особистий контроль.

«Якщо відбувається така ситуація, то, звичайно, необхідно звертатися до правоохоронних органів. Якщо підроблюється товарний знак, то слід звертатися до суду з позовною заявою. Я особисто візьму цю справу під контроль», – підкреслив О.ВІЛКУЛ.