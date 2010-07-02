Від Тимошенко втекла ще одна «тушка»

Народний депутат України Віталій КУРИЛО (БЮТ) увійшов до складу коаліції «Стабільність і реформи».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Верховної Ради повідомив голова ВР Володимир ЛИТВИН.

Таким чином, на сьогодні у складі коаліції - 260 народних депутатів.

В.КУРИЛО обирався до парламенту за списком БЮТ під №8. На час обрання був ректором Луганського національного педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка.